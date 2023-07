Visite guidée de la sous-préfecture d’Albertville Sous-préfecture d’Albertville Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

Visite guidée de la sous-préfecture d'Albertville

Samedi 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00
Sous-préfecture d'Albertville

Inscription obligatoire jusqu'au jeudi 14 septembre à 16h en précisant l'horaire de la visite et les noms, prénoms, commune de chaque participant. Gratuit – dans la limite des places disponible.

En 1860, suite au rattachement de la Savoie à la France, la Ville d'Albertville devient une sous-préfecture. Observez ce bâtiment à l'architecture caractéristique de la période 1860 – 1870. Puis découvrez le bureau de celui qui fut le plus jeune sous-préfet de France, entre 1925 et 1930, avant de devenir un des héros de la Résistance : Jean Moulin.

Sous-préfecture d'Albertville
Place Commandant Bulle, 73200 Albertville
Albertville 73200 Conflans
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Contact: 04 79 37 86 85
reservations.patrimoine@albertville.fr

