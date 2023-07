Visite guidée – Eglise de Sous-Parsat Sous-Parsat, 8 août 2023, Sous-Parsat.

Sous-Parsat,Creuse

Découvrir cette église unique c’est pénétrer à l’intérieur même d’une œuvre d’art. L’artiste Gabriel Chabrat a représenté l’Ancien et le Nouveau Testament à sa façon, colorée et démesurée. Profiter d’une visite guidée permet de comprendre l’œuvre (murs peints et les vitraux) et de s’immerger dans cet univers coloré et unique.

RDV devant l’église

4.50 € par adulte et 1.50 € par enfant. Sur réservation..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 15:45:00.

Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



To discover this unique church is to step inside a work of art. Artist Gabriel Chabrat depicted the Old and New Testaments in his own colorful, over-the-top way. Take a guided tour to understand the work (painted walls and stained glass windows) and immerse yourself in this colorful and unique universe.

RDV in front of the church

4.50 ? per adult and 1.50 ? per child. Reservations required.

Descubrir esta iglesia única es como adentrarse en una obra de arte. El artista Gabriel Chabrat representó el Antiguo y el Nuevo Testamento a su manera, colorista y sobredimensionada. Realice una visita guiada para comprender la obra (paredes pintadas y vidrieras) y sumérjase en este universo colorista y único.

RDV delante de la iglesia

4.50 ¤ por adulto y 1,50 ¤ por niño. Imprescindible reservar.

Diese einzigartige Kirche zu entdecken bedeutet, in das Innere eines Kunstwerks einzutreten. Der Künstler Gabriel Chabrat hat das Alte und das Neue Testament auf seine eigene, farbenfrohe und übertriebene Weise dargestellt. Bei einer geführten Tour können Sie das Kunstwerk (die bemalten Wände und die Glasfenster) verstehen und in diese einzigartige, farbenfrohe Welt eintauchen.

Treffpunkt vor der Kirche

4.50 ? pro Erwachsener und 1,50 ? pro Kind. Reservierung erforderlich.

