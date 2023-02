Sous nos pieds notre histoire – permanences, 19 février 2023, Saales Saales.

Sous nos pieds notre histoire – permanences

9 route du Centre Médical Saales Bas-Rhin

2023-02-19 – 2023-02-19

Saales

Bas-Rhin

Saales

Le Groupe de Recherches Archéologiques de la Bruche et Environs vous propose des permanences pour venir à la rencontre de ses membres, échanger, visiter les lieux et découvrir leurs trésors. Discutez autour d’une buvette de tous les sujets d’histoire, d’archéologie et de patrimoine et profitez de la bibliothèque pour consulter de nombreuses revues et ouvrages d’histoire locale et d’archéologie. Permanences les 1er samedis et les 3e dimanches du mois de 14h à 17h.

+33 6 73 81 21 68

