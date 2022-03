Sous Napoléon III – campement 1870 Château de Meung sur Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Sous Napoléon III – campement 1870 Château de Meung sur Loire, 7 mai 2022, Meung-sur-loire. Sous Napoléon III – campement 1870

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Château de Meung sur Loire

Grand bivouac ! Promenez-vous et prenez le temps de discuter avec les vivandières, blanchisseuses, soldats, chirurgiens… Au programme : 10h30 : défilé 11h00 : tir à blanc 14h30 : défilé / présentation des équipements militaires 15h00 : tir à blanc 16h00 : présentation des uniformes et des costumes 16h30 : tir à blanc Grand bivouac ! Promenez-vous et prenez le temps de discuter avec les vivandières, blanchisseuses, soldats, chirurgiens… Château de Meung sur Loire 16 place du Martroi, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Château de Meung sur Loire Adresse 16 place du Martroi, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Château de Meung sur Loire Meung-sur-loire

Château de Meung sur Loire Meung-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Sous Napoléon III – campement 1870 Château de Meung sur Loire 2022-05-07 was last modified: by Sous Napoléon III – campement 1870 Château de Meung sur Loire Château de Meung sur Loire 7 mai 2022 Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire

Meung-sur-loire