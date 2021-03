GUYANCOURT La Batterie Guyancourt SOUS MA ROBE, MON COEUR La Batterie GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

SOUS MA ROBE, MON COEUR La Batterie, 5 mars 2021-5 mars 2021, GUYANCOURT. SOUS MA ROBE, MON COEUR

La Batterie, le vendredi 5 mars à 20:30

Avec son timbre unique et ses textes drôles, mystiques, décalés et tendres, la poétesse aux multiples facettes enchante le monde. Une p….. de déesse ! Autant de poèmes, de chansons, tout droit sortis du cœur d’Estelle Meyer. Cette artiste puissante – entre la chamane et la poétesse rock – nous offre son univers généreux. « Je veux inventer dans le réel d’un concert la puissance d’un rituel, la très longue conversation avec le rêve… Créer des frottements, des décalages, de l’humour avec ces tentatives, le triviale, la splendeur. Les pieds dans la terre, enfouis, profonds, des petits vers de terre enroulés autour de l’orteil, la tête dans les étoiles. Ohhhhh ! Être enfin une et unie, faire tenir le temps d’un concert tous nos paradoxes, nos appels, faire arriver dans le réel le monde du rêve, et dans le monde rêvé l’humour nécessaire du réel, que ces deux pays se complètent et dansent enlacés ! » – Estelle Meyer Estelle Meyer […] propose une expérience hybride et chamarrée à mi-chemin entre le concert théâtralisé, le rituel spirituel et la poésie sensorielle – Pariscope ▬▬▬▬▬▬ Durée 1h15 · A partir de 12 ans Première partie à 20h : Les Falbalas En collaboration avec La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de Guyancourt · Dans le cadre du Temps des femmes Ouvertures des portes 30 minutes avant le début du concert Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

SOUS MA ROBE, MON COEUR La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T20:30:00 2021-03-05T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu La Batterie Adresse 1 Rue de la Redoute Ville GUYANCOURT