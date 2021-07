LE KREMLIN BICETRE Espace Culturel André Malraux Le Kremlin-Bicêtre SOUS MA ROBE, MON CŒUR – ESTELLE MEYER Espace Culturel André Malraux LE KREMLIN BICETRE Catégorie d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

SOUS MA ROBE, MON CŒUR – ESTELLE MEYER Espace Culturel André Malraux, 9 juillet 2021

de 21h à 22h30

gratuit

Poétesse rock, gitane brûlante, sorcière tonitruante… Estelle Meyer vous invite à une cérémonie sensorielle, offerte comme une folle confidence intime au monde. Un concert extatique qui se vit comme un rituel de passage incandescent et virevoltant. Elle a l’âme d’une chamane qui vous transporte dans les étoiles. Elle est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ; le torrent bouillonnant qui se jette dans l’océan. Insatiable et inclassable, cette jeune artiste fait de la scène une fête païenne qui s’invente autour de la poésie et du chant. Accompagnée de ses deux musiciens, elle hisse les voiles, palpe le mystère et jette des ponts entre ciel et terre pour que ses paroles acérées, tendres et enfouies, éclatent à cœur et à cri. Un spectacle enchanteur, d’une délicatesse rugissante ! Les textes et chansons du spectacle sont issus du livre disque Sous ma robe mon coeur. Édition Riveneuve-Archimbaud – Distribution Robert Laffont Interforum – Label Major.ette Spectacles -> Théâtre Espace Culturel André Malraux 2 Place Victor Hugo LE KREMLIN BICETRE 94270

Kremlin Bicêtre (Ligne 7)

Date complète :

2021-07-09T21:00:00+02:00_2021-07-09T22:30:00+02:00

