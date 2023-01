Sous ma peau de forêt couvent des mots de serpent Marseille 1er Arrondissement, 17 février 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Sous ma peau de forêt couvent des mots de serpent

5 rue Méolan et du père Blaize L’Eolienne Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

2023-02-17 – 2023-02-17

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR 10 15 « Dans le vide je siffle les mots des serpents et ça rafraichit l’atmosphère ».



Leemet est le dernier des hommes à parler la langue des serpents. Depuis les entrailles de la forêt, il laisse affleurer à sa mémoire les souvenirs de ce temps où les hommes et les bêtes peuplaient le bois en bonne entente…



Cette création en chemin propose une mise en conte et en musique du roman L’homme qui savait la langue des serpents d’Andrüs Kivirhäk. Cette fresque inspirée des sagas scandinaves retrace la vie d’un jeune homme qui voit le monde de ses ancêtres disparaître, la modernité l’emporter et le monde sauvage se détacher de nos humanités…



D’une sensualité débordante et d’un humour irrésistible, ce récit réveille nos enfances, nos premiers émois, nos guerres intestines et nous met en peau à peau avec le monde sylvestre. Il porte en lui un grand souffle de liberté et de questionnements. Comme un miroir sur la réalité de notre monde, il nous parle en onde de choc de notre rapport au vivant, à la nature, à nos systèmes de croyances. Pétri d’un puissant souffle animiste, il nous dit combien, finalement, la vie est plus forte que tout.



Virginie Komaniecki & Thierry Renard seront en résidence de création à L’éolienne du 10 au 17 février et proposent cette sortie de résidence / avant-première le 17.





Écriture : Virginie Komaniecki & Thierry Renard

Adaptée librement de « L’Homme qui savait la langue des serpents », d’Andrus Kivirähk (traduction de Jean-Pierre Minaudier, Éditions Le Tripode, 2013)

Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez

Récit : Virginie Komaniecki

Violoncelle : Thierry Renard

L’Eolienne vous donne rendez-vous avec « Sous ma peau de forêt couvent des mots de serpent », sortie de résidence / avant-première le 17 janvier.

http://www.leolienne-marseille.fr/

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-04 par