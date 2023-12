LA NUIT DE LA BULLE Sous les tilleuls Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

La Nuit de la Bulle, c'est une soirée entière consacrée à l'univers magique des Fines Bulles de Loire..

Les vignerons et les maisons de Fines Bulles du Saumurois se réunissent autour des appellations d’origine protégée Saumur Fines Bulles, Anjou Fines Bulles & Crémant de Loire. La 4ème édition a lieu le samedi 13 juillet 2024, veille de la Fête Nationale ! Quoi de plus pétillant comme nouvelle ? Et quoi de mieux que les appellations Fines Bulles pour teinter le remarquable Château de Saumur d’un charme si particulier ? Au programme : dégustations de vins effervescents en plein air, sous les tilleuls du Château, découverte des meilleurs vins du terroir ligérien avec vue sur l’emblème architectural et patrimonial du Saumurois, à la fois forteresse médiévale et château renaissance. Pour mettre en scène ce décor sublime : à vous le dancefloor au rythme du DJ set ! EUR.

