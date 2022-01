Sous les ponts de Paris Satillieu Satillieu Catégories d’évènement: Ardèche

Satillieu

Sous les ponts de Paris Satillieu, 5 février 2022

2022-02-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-05

Satillieu Ardêche Satillieu EUR Les Bretelles à Bascule interprèteront cette comédie de Frédéric Laurent et Dominique Vilbert. Depuis de nombreuses années Paluche et Mélie vivent en squat avec des amis Tintin et Fernand. Les visites au bistrot rythment leur quotidien et leur équilibre. patrimoine-satillieu@hotmail.com +33 4 75 34 96 64 http://www.mairie-satillieu.fr/ Satillieu

