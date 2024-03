Sous les plis Place Notre-Dame Arbois, mercredi 13 mars 2024.

Théâtre Danse Musique À partir de 3 ans 35 minutes Gratuit

Un danseur, un accordéoniste et des structures en Origami forment un trio, déploient leurs savoir-faire pour créer des moments où la magie scénique et sonore, en complicité avec le mouvement, stimule l’imaginaire, réveille les sens, attise la curiosité et donne l’envie de plier.

Une forme, un livre se transforme s’agrandit raconte des histoires Un Ami- un Animal Une Couronne de roi- un Oiseau- un Dragon, un Taureau Et toi que vois-tu ? Des petites fleurs qui tournent comme des toupies. Une étoile, une chauve-souris, un serpent. La montagne devient un être étrange qui se déplace, se transforme en bateau, devient un abri… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 18:00:00

fin : 2024-03-13 18:35:00

Place Notre-Dame Espace Pasteur

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté mi-scene@orange.fr

