Sous les pinceaux, Marseille et la mer Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Exposition d’œuvres des artistes de l’Atelier Cézanne

Exposition dans les cryptes de l’abbaye Saint-Victor



L’Atelier Cézanne, association à but non lucratif fondée en 1934 par un groupe d’artistes et de journalistes, a depuis ses débuts compté parmi ses fidèles bon nombre d’artistes marseillais connus et estimés, et organise chaque année des expositions de groupe pour ses adhérents, dans différents lieux sur Marseille et ses environs.



Pour les 90 ans de l’association, c’est notre belle abbaye qui a été choisie pour servir d’écrin à une superbe exposition. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

