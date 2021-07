Sous les pêchers la plage #11 – Samedi 18 septembre 2021 Théâtre de Verdure de La Girandole, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montreuil.

Programme: Bibliothèque BRBR – Lectures Felix – Magicien Un jour de fête – Cie La Girandole – Déambulation théâtrale Continuer toujours tout droit – Cie Bang ! – Danse / Clown Pinocchio – Cie Les Anthropologues – Déambulation Les Moules à facettes – Collectif La Yeuzz – Déambulation Stéphane Deraddi – Chansons à l’ancienne – Concert DJ Mat – Electro pop funk – DJ set DJ Mamoussa – DJ set ******** Tout public******** Tarif : prix libre Bar et restauration sur place – CB ou espèces Samedi 18 septembre 2021 de 14h à 23h Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Métro 9 (Mairie de Montreuil), puis bus 122 à Marie de Montreuil et arrêt Saint Just OU à pied de la mairie (15 min). Noctilien pour le retour : N34, arrêt Danton ***************** .Précautions Covid. **************** Du gel hydro-alcoolique sera disponible sur place et les tables seront distanciées. Nous vous demandons néanmoins d’amener avec vous votre masque et de l’utiliser tout au long de la soirée. Nous vous prions d’essayer de garder une distance de sécurité raisonnable d’au moins 1 mètre avec les personnes qui ne font pas partie de votre groupe. Masques en vente au guichet.

Une journée théâtre et musique pour tout public en pleine verdure aux Murs à Pêches.

