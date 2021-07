Montreuil Théâtre de Verdure de la Girandole Montreuil, Seine-Saint-Denis Sous les pêchers la plage #11 – Dimanche 25 juillet 2021 Théâtre de Verdure de la Girandole Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Sous les pêchers la plage #11 – Dimanche 25 juillet 2021 Théâtre de Verdure de la Girandole, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Montreuil. Sous les pêchers la plage #11 – Dimanche 25 juillet 2021

Théâtre de Verdure de la Girandole, le dimanche 25 juillet à 14:00

Programme : Ava’s Verden – électropop – Interlude musical Luluknet – Cie Big up – performance / karaoke marionnettique / boum Aẓar – musique Rn’b / soul – Interlude musical Aga – Rap – Interlude musical Chloé Breillot – chanson française – Interlude musical Stag – Chansons françaises impopulaires – Interlude musical Linkhan – musique urbaine – Concert **************** Tout public Tarif : prix libre Bar et restauration sur place – CB ou espèces Dimanche 25 juillet 2021 de 14h à 23h Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Métro 9 (Mairie de Montreuil), puis bus 122 à Marie de Montreuil et arrêt Saint Just OU à pied de la mairie (15 min). Noctilien pour le retour : N34, arrêt Danton

prix libre

Une journée théâtre et musique pour tout public en pleine verdure aux Murs à Pêches. Théâtre de Verdure de la Girandole 65, rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre de Verdure de la Girandole Adresse 65, rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Théâtre de Verdure de la Girandole Montreuil