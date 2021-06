Sous les pêchers la plage #11 – Astronef – Dimanche 13 juin 2021 Théâtre de Verdure de la Girandole, 13 juin 2021-13 juin 2021, Montreuil.

### **Programme en vrac :** – La forêt ça n’existe pas – COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES – Marionnettes sur table – Le faux orchestre – Cie LA MUE/TTE – Concert marionnettique – L’homme-Orchestre – Cie LA MUE/TTE – Concert – Salut Public – AALLIICCEELLEESSCCAANNNNEE&SSOONNIIAADDEERRZZYYPPOOLLSSKKII + SAMUEL BECK – Conférence marionnettique – MACCHABÉE – Cie GALERIE CUISSARD – Danse, Performance, Arts Plastiques – La Confuirence – Cie LA BRUME – Solo de clown – Pizza puppet ! – Cie PERMIS DE CONSTRUIRE – Marionnettes / Arts de la rue – MIS À NU – MOTS DE TÊTE COMPAGNIE – Récital poétique avec objets et marionnette – ETUDIANT.ES DE L’ATELIER MARIONNETTE – CONSERVATOIRE DU 18EME – Diffusion de 4 courts métrages d’animation Marionnette en poche – AXEL MOON – DJ SET ******** Tout public ******** TARIF : ENTRÉE LIBRE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE – CB et espèces Dimanche 13 juin 2021 de 15h à 22h30 Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Métro 9 (Mairie de Montreuil) puis bus 122, arrêt Saint-Just, ou 15 min. à pied. Noctilien: N34, arrêt Danton ***************** .Précautions Covid. ***************** Du gel hydro-alcoolique sera disponible sur place et les tables seront distanciées. Nous vous demandons néanmoins d’amener avec vous votre masque, et de l’utiliser tout au long de la soirée. Nous vous prions d’essayer de garder une distance de sécurité raisonnable d’au moins 1 mètre avec les personnes qui ne font pas partie de votre groupe. Masques en vente au guichet.

Pour la 5e édition, la Nef revient avec une galaxie de petites formes marionnettiques, théâtrales et dansées, avec un soupçon de théâtre d’objets, de musique et de création sonore aux Murs à Pêches.

Théâtre de Verdure de la Girandole 65, rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil



