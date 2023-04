Sous les pavés la vigne | 13, 14 & 15 mai La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Sous les pavés la vigne | 13, 14 & 15 mai La Bellevilloise, 13 mai 2023, Paris. Le lundi 15 mai 2023

.Public adolescents adultes. payant A partir de 10€ Les 13, 14 et 15 mai, de 11h à 19h, Nouriturfu présente la 9e édition parisienne de « Sous les pavés la vigne » à La Bellevilloise ! Le programme de ces 3 jours de salon, qui met à l’honneur les vins naturels de France et d’ailleurs, s’annonce dense : dégustation et vente sur place – Un casting électrico-éclectique, avec plus de 60 exposants : vigneron·nes (têtes d’affiche ou nouveaux venus), des spiritueux, de la bière, mais aussi de quoi se restaurer – « Le vin naturel est-il devenu (trop) mainstream ? » : un débat d’actu crépitant, le samedi (15h-16h) – « 10 ans de ciné qui picole » : une projo-rétro par Nicolas Reyboubet, le dimanche (15h-16h) – « Pop-up 10 ans ! » : happening autour de millésimes de 10 ans d’âge – Plus d’une dizaine d’auteurs et d’autrices en dédicace – Le salon en direct et en différé sur RadioVino La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

