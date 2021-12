Sous les papiers, la plage – Cie Prise de Pieds Espace Tonkin, 1 juin 2022, Villeurbanne.

Sous les papiers, la plage – Cie Prise de Pieds

Espace Tonkin, le mercredi 1 juin 2022 à 15:00

Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, un homme rêve d’évasion… Mais sa cheffe, attentive et exigeante, guette le moindre faux pas pour le remettre à l’ouvrage ! Pourtant est-il vraiment responsable du manque de coopération de son mobilier de bureau ? Casiers de classement récalcitrants, poubelle capricieuse, feuilles de papier rebelles… autant de hasards merveilleux… ou catastrophiques selon les points de vue ! Avec la compagnie Prise de Pieds la technique circassienne n’est plus un objectif, mais un moyen d’expression -tout comme la danse, la musique et le jeu d’acteur – au service d’une mise en scène qui laisse le corps parler. Le corps ce langage que nous connaissons tous nous parle des relations hommes-femmes. Il raconte l’amour, le désir, le rapport à l’autre, la chute aussi… car ce sont là les fondements simples de la vie ! Qui ne sont pourtant pas si simples ! » _De et avec :_ _Sailen Rose et Benoit Heliot – Anthony Lopez: construction décors_ _Clémentine Cadoret : peinture décors_ _Blandine Poulat : costumes_ _Christophe Serpinet : musique_

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T16:00:00