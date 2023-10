AURORE AU CRÉPUSCULE SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE Saint-Nazaire, 25 novembre 2023, Saint-Nazaire.

Soirée en deux temps.

18h30 : POP OR DIE : playlist pop et écriture improvisée projetée sur écran autour de la thématique : Forget-me-not (Des souvenirs et des fleurs)

20h30 – Boum POP !

SOUS LES PALMIERS, LA PLAGE 8 boulevard de Verdun, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

pop or die