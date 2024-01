SOUS LES MERS LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, mercredi 6 mars 2024.

Conte Musical à partir de 8 ans.Ce nouveau spectacle de la compagnie Mermontine, duo composé de Julien Lemonnier et Ghislain Fracapane, propose une immersion dans l’univers du célèbre roman de Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers. Un classique qui porte en lui des sujets contemporains tels que l’écologie et la désobéissance citoyenne. Plongez-vous dans une narration accompagnée de création sonore et de projection d’illustrations poétiques, dans un cadre baroque et psychédélique à la fois ! Un véritable conte musical et visuel pour toute la famille.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 14:15

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37