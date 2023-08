Fête d’anniversaire de l’épicerie de Varaire Sous les maronniers Varaire, 30 août 2023, Varaire.

Varaire,Lot

Un an déjà que l’épicerie a ouvert ses portes.

Pour fêter ça et vous remercier encore et encore de votre accueil, de votre générosité, de vos sourires quotidiens,… nous vous invitons à un apéritif dînatoire à Varaire sous les marronniers le mercredi 30 août à partir de 19h30.

Jimmy l’enchanteur, le magicien mondialement inconnu sera également parmi nous pour un petit show de magie.

Au programme, de la magie, des sculptures sur ballons, du maquillage pour les enfants…

Les desserts dépendront de vos talents culinaires.

2023-08-30 19:30:00

Sous les maronniers

Varaire 46260 Lot Occitanie



It’s already been a year since the grocery store opened its doors.

To celebrate and thank you again and again for your welcome, your generosity, your daily smiles… we invite you to an aperitif dinner in Varaire under the chestnut trees on Wednesday August 30 from 7.30pm.

Jimmy l’enchanteur, the world-famous magician, will also be on hand for a short magic show.

On the program: magic, balloon sculptures, face painting for children…

Desserts will depend on your culinary talents

Hace ya un año que la tienda de ultramarinos abrió sus puertas.

Para celebrarlo, y para agradecerles una y otra vez su acogida, su generosidad y sus sonrisas cotidianas, les invitamos a una cena aperitivo en Varaire, bajo los castaños, el miércoles 30 de agosto a partir de las 19.30 horas.

Jimmy el Encantador, mago de fama mundial, también estará presente con un breve espectáculo de magia.

En el programa: magia, globoflexia, pintacaras para los niños…

Los postres dependerán de tus dotes culinarias

Ein Jahr ist es nun schon her, dass der Lebensmittelladen seine Türen geöffnet hat.

Um das zu feiern und Ihnen immer wieder für Ihre Gastfreundschaft, Ihre Großzügigkeit, Ihr tägliches Lächeln, … zu danken, laden wir Sie am Mittwoch, den 30. August ab 19.30 Uhr zu einem Aperitif-Dinner in Varaire unter den Kastanienbäumen ein.

Jimmy der Zauberer, der weltbekannte Magier, wird ebenfalls unter uns sein und eine kleine Zaubershow geben.

Auf dem Programm stehen Zauberei, Ballonskulpturen, Kinderschminken…

Die Nachspeisen hängen von Ihren Kochkünsten ab

