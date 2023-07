Visite historique et du patrimoine de Seignelay Sous les Halles Seignelay Catégories d’Évènement: Seignelay

Yonne Visite historique et du patrimoine de Seignelay Sous les Halles Seignelay, 16 septembre 2023, Seignelay. Visite historique et du patrimoine de Seignelay 16 et 17 septembre Sous les Halles À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, parcourez le circuit historique de la cité de Jean-Baptiste Colbert, depuis son origine. Au programme :

– la croix dédiée à saint Ebbon, point de vue depuis la tour de l’enceinte de l’ancien château ;

– les halles en bois (XVIIe siècle) ;

– la salle de Bailliage, capitainerie du XVIIe siècle (mairie actuelle) ;

– le monument aux morts érigé par les anciens combattants de la guerre de 1870 ;

– l’ancienne manufacture royale d’étoffes ;

– la Maison-Dieu, ancien hôpital des XVIe et XVIIe siècles ;

Visite commentée du patrimoine, de l'église, des manufactures, du grenier à sel, des halles, etc. parking place Colbert.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

