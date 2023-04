Un Air de fête – Léa Lachat et La Bande à KoustiK Concert Bal Sous les halles, Roquemaure (30)

Un Air de fête – Léa Lachat et La Bande à KoustiK Concert Bal Sous les halles, Roquemaure (30), 20 mai 2023, . Un Air de fête – Léa Lachat et La Bande à KoustiK Concert Bal Samedi 20 mai, 20h30 Sous les halles, Roquemaure (30) Sous les halles, Roquemaure (30) Place de la Pousterle Sous les halles, 30150 Roquemaure, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T20:30:00+02:00 – 2023-05-21T00:30:00+02:00

2023-05-20T20:30:00+02:00 – 2023-05-21T00:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Sous les halles, Roquemaure (30) Adresse Place de la Pousterle Sous les halles, 30150 Roquemaure, France Age max 110 Lieu Ville Sous les halles, Roquemaure (30)

Sous les halles, Roquemaure (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//