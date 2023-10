Halloween : Chasse aux créatures magiques Sous les halles de la bibliothèque Eymoutiers, 4 novembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

L’association Eymoutiers Cœur de ville vous donne rdv pour fêter Halloween! Partez à la chasse aux créatures magiques dans le centre-ville d’Eymoutiers. Un goûter vous sera offert..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Sous les halles de la bibliothèque avenue de la paix

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Eymoutiers C?ur de ville association invites you to celebrate Halloween! Hunt for magical creatures in Eymoutiers town center. A snack will be provided.

La asociación Eymoutiers Cœur de ville le invita a celebrar Halloween Salga a la caza de criaturas mágicas por el centro de Eymoutiers. Se servirá un tentempié.

Der Verein Eymoutiers C?ur de Ville lädt Sie ein, Halloween zu feiern! Gehen Sie in der Innenstadt von Eymoutiers auf die Jagd nach magischen Kreaturen. Ein kleiner Snack wird Ihnen angeboten.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Portes de Vassivière