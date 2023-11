MARCHÉ DE NOËL – CERS Sous les halles Cers, 9 décembre 2023, Cers.

Cers,Hérault

Découvrez le marché traditionnel de Noël avec différents exposants locaux. Des stands de restauration seront aussi au rendez-vous !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Sous les halles

Cers 34420 Hérault Occitanie



Discover the traditional Christmas market with various local exhibitors. Food stalls will also be on hand!

Descubra el tradicional mercado navideño con diversos expositores locales. También habrá puestos de comida

Entdecken Sie den traditionellen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen lokalen Ausstellern. Auch Essensstände sind vertreten!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE