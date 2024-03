Sous les fleurs – Thomas Lebrun La Condition Publique – Roubaix Roubaix, mercredi 20 mars 2024.

Sous les fleurs – Thomas Lebrun Proche d’une danse documentaire où cultures et expériences se croisent et se répondent, nous assistons à l’exploration douce et intime de la féminité masculine. Mercredi 20 mars, 20h00 La Condition Publique – Roubaix 5 à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T21:30:00+01:00

Dans la ville de Juchitán de Zaragoza au Mexique, les Muxes, ces « hommes au cœur de femme », sont reconnus et respectés comme un troisième genre, ayant notamment une fonction de médiation, d’éducation et de soin. Thomas Lebrun et ses cinq interprètes les ont rencontrés pour créer Sous les fleurs. Proche d’une danse documentaire où cultures et expériences se croisent et se répondent, nous assistons à l’exploration douce et intime de la féminité masculine.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « http://www.gymnase-cdcn.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320207030 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-cdcn.com »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Frédéric Iovino