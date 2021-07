Haut Valromey jean Mace Ain, Haut Valromey Sous les étoiles ! jean Mace Haut Valromey Catégories d’évènement: Ain

Les séjours à Jean Macé s’adresse aux enfants âgés de 9 à 11 ans. Les principales thématiques traitées durant l e séjour sont l’astronomie et le développement durable (découverte et protection de la nature). Les enfants accompagnés d’animateurs et d’un guide de moyenne montagne pourront découvir le plateau de retord et marcher sur les traces des animaux… Pour approfondir cette thématique, France Nature Environnement viendra réaliser une intervention pour faire découvrir aux enfants le milieu naturel du gite de Jean Mace..En collaboration avec les FRANCAS de l’Ain, une journée sera dédiée à la découverte de l’astronomie et une soirée observation des étoiles sera organisée. Au gite Jean Mace, les enfants pourront construire des cabanes, se ballader en foret….

40€00 par semaine. En fonction des difficultés, le cout peut être moindre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:30:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T08:30:00 2021-07-13T22:00:00;2021-07-14T08:30:00 2021-07-14T22:00:00;2021-07-15T08:30:00 2021-07-15T22:00:00;2021-07-16T08:30:00 2021-07-16T17:00:00

