Cinéma d’Erquy, le jeudi 26 août à 20:30

Durée : 1h 30min Réalisateur : Claus Drexel Interprètes : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, JEAN-HENRI COMPERE, Richna Louvet, Raphaël Thiéry **Synopsis** : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue. comédie, drame Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T20:30:00 2021-08-26T22:00:00

