Sous les étoiles côtières Camping de la Falaise, Étel Étel, vendredi 5 juillet 2024.

Sous les étoiles côtières dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 juillet – 22 août Camping de la Falaise, Étel à partir de 577€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-22T00:00:00+02:00 – 2024-08-22T23:59:00+02:00

Tu aimerais profiter de la plage et prendre le large lors d’une séance de voile ? Etel est le lieu idéal où de nombreuses aventures t’attendent au bord de la mer !

Située en Bretagne-Sud, Étel est une agréable cité balnéaire. Bordée de plages de sable fin, la commune permet de profiter de tous les plaisirs de la mer grâce, notamment, à son plan d’eau surveillé. Des chemins permettent d’arpenter les alentours et de découvrir la ria d’Étel, la célèbre mer intérieure.

Le camping municipal de la Falaise est idéalement situé avec un accès direct à la Pointe du Pradic et à deux pas du centre-ville. Les enfants sont hébergés sous tentes de 3 à 4 places. Deux grandes tentes collectives sont réservées à la préparation des repas et aux activités.

Viens profiter d’un programme varié à Étel ! Tu as envie de prendre le large ? Durant tes vacances, tu pourras choisir tes activités.

Le centre nautique nous accueillera et nous nous jetterons à l’eau le temps d’une séance de voile.

Au cours de ce séjour, tu profiteras également de la plage, très proche du camping pour une baignade ou pour essayer ton cerf-volant. Tu pourras aussi lire paisiblement, bien installé sur le sable, ou rester au camp pour une longue partie de jeu de société.

Il y aura aussi des coins permanents sur le camping : il s’agit d’endroits où du matériel sera soigneusement disposé pour stimuler ton imagination. Auras-tu envie de construire de petits jouets en bois dans notre atelier bricolage ou de créer de jolies cartes postales à envoyer à tes proches pendant le séjour ?

Du sam 6 juillet au lun 15 juillet 2024 10 jours 641€

Du mar 16 juillet au jeu 25 juillet 2024 10 jours 641€

Du ven 26 juillet au sam 3 août 2024 9 jours 577€

Du dim 4 août au mar 13 août 2024 10 jours 641€

Du mer 14 août au ven 23 août 2024 10 jours 641€

Camping de la Falaise, Étel Étel Étel 56410 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.wakanga.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 09 12 39 »}, {« type »: « email », « value »: « info@wakanga.org »}]

nature jeux collectifs