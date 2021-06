Sous les bottes des archéologues Musée de la tour abbatiale, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Amand-les-Eaux.

Sous les bottes des archéologues

Musée de la tour abbatiale, le samedi 3 juillet à 17:00

Cette exposition « Sous les bottes des archéologues – Plongée au cœur de l’Histoire amandinoise » a été réalisée conjointement par la ville de Saint-Amand-les-Eaux et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Les plus anciennes mentions de découvertes « archéologiques » à Saint-Amand-les-Eaux remontent aux 17e et 18e siècles. Les premières « fouilles » auraient été commanditées par l’abbé Nicolas Dubois (1622-1673) sur la colline de « Haute-rive » (Mont Cornet), permettant la mise au jour de sépultures et de monnaies antiques autour de l’église Saint-Martin. En 1784, lors de la dernière reconstruction de l’édifice, d’autres sépultures sont dégagées et livrent une grande quantité d’objets (vases, monnaies, lampes). En 1697, lors de l’aménagement de la source de la Fontaine Bouillon, en limite de la forêt de Saint-Amand, plus de 200 statues de bois antiques sont retrouvées accidentellement. Les travaux ultérieurs sur l’établissement thermal, menés aux 18e et 19e siècles vont peu à peu révéler l’existence d’un sanctuaire gallo-romain. Si, en 1965, des recherches sont réalisées à l’intérieur de la Tour abbatiale, il faudra cependant attendre 1997 pour qu’une première opération d’archéologie préventive soit menée au centre-ville de Saint-Amand, dans le cadre de la construction de la médiathèque. A partir de 2003, l’Inrap intervient alors de manière régulière sur l’ensemble du territoire de la commune, mais ce n’est qu’en 2018 que les archéologues reviendront en centre-ville. A ce jour, 21 opérations d’archéologie préventives (18 diagnostics et 3 fouilles) sont recensées dans les limites communales de Saint-Amand-les-Eaux. (Alain Henton, archéologue Inrap) L’exposition reprend les opérations menées par l’Inrap sur différents sites de la ville au fil des années. Des panneaux explicatifs permettront aux visiteurs de se plonger dans l’histoire de la ville en remontant le temps avec 4 sections : . La Préhistoire d’une vallée (le temps des chasseurs-cueilleurs) (- 300 000 à – 50 : Antiquité) . De l’Antiquité à nos jours . De l’An « mil » au Grand siècle . De l’Aube du 18e siècle aux années 1900 Des objets issus des fouilles des différents sites viendront compléter le propos, telle la tête attribuée de manière hypothétique à saint Amand retrouvée dans la douve de l’abbaye en 2019, qui trône au milieu de l’exposition. Les plus : . des livrets réalisés par l’Inrap et parcours-jeux pour une visite ludique de l’exposition. . Des quizz interactifs vous donneront également l’occasion de tester vos connaissances en archéologie. Et des gages à gogo avec « la cocotte » de l’Inrap.

Entrée libre

Plongée au coeur de l’histoire amandinoise

Musée de la tour abbatiale Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France Saint-Amand-les-Eaux Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T21:00:00