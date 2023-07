Vide-grenier Sous les Arcades du Viaduc Glénic, 20 août 2023, Glénic.

Glénic,Creuse

Le Foyer Rural organise un vide-greniers.

Un repas maison sera proposé..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Sous les Arcades du Viaduc

Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural organizes a garage sale.

A home-cooked meal will be served.

El Foyer Rural organiza una venta de garaje.

Se servirá una comida casera.

Das Foyer Rural organisiert einen Flohmarkt.

Es wird ein hausgemachtes Essen angeboten.

Mise à jour le 2023-07-19 par Creuse Tourisme