Visite guidée 2023 : Miremont Sous le viaduc de Mauzens et Miremont Mauzens-et-Miremont, 6 juillet 2023, Mauzens-et-Miremont.

Mauzens-et-Miremont,Dordogne

Oserez-vous remonter ces sentiers médiévaux, histoire de remonter le temps de Miremont ? Visite guidée assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome. Visite non adaptée aux enfants de moins de 10 ans, at aux poussettes..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . .

Sous le viaduc de Mauzens et Miremont

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Do you dare to take a walk along these medieval paths, to go back in time to Miremont? Guided tour by a professional guide from Périgord Welcome. Not suitable for children under 10, and strollers.

¿Se atreve a pasear por estos caminos medievales, a retroceder en el tiempo hasta Miremont? Visita guiada por un guía profesional de Périgord Welcome. No apto para niños menores de 10 años y no se admiten cochecitos.

Trauen Sie sich, diese mittelalterlichen Pfade hinaufzusteigen, um die Zeit von Miremont zurückzudrehen? Die Führung wird von einem professionellen Fremdenführer der Agentur Périgord Welcome durchgeführt. Für Kinder unter 10 Jahren und Kinderwagen nicht geeignet.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère