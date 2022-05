Sous le soleil du Brésil Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Sous le soleil du Brésil Saint-Julien-en-Born, 21 mai 2022, Saint-Julien-en-Born. Sous le soleil du Brésil Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born

2022-05-21 – 2022-05-22 Grange de la Smalah 47 route des Lacs

Saint-Julien-en-Born Landes Le Brésil c’est loin! Alors il vient à nous! Nous aurons la chance pendant un week-end de découvrir la culture brésilienne aux milles couleurs.

* Atelier Traduction

* Stage de Danse Forró

* Batucada

* Repas Brésilien

* Musique Acoustique Samba

* Bossa Nova

* Soirée Dansante Forró

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born

