« Sous le soleil de l’été » Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi, jeudi 20 juin 2024.

« Sous le soleil de l’été » Sieste culturelle Jeudi 20 juin, 12h15, 14h30 Médiathèque d’Albi-Cantepau Sur inscription dans les médiathèques au 05 63 76 06 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T12:15:00+02:00 – 2024-06-20T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-20T14:30:00+02:00 – 2024-06-20T15:15:00+02:00

Sieste culturelle : lectures sonores

Confortablement installés dans des transats, laissez-vous bercer par les mots, au gré d’extraits choisis par les bibliothécaires : musique, textes, dialogues de films… Une belle parenthèse culturelle pour poursuivre agréablement sa journée !

Tout public à partir de 13 ans.

Médiathèque d’Albi-Cantepau 5 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 50 »}] Lundi : 14h-18h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h Accès libre et gratuit