Ce séjour te permettra d’avoir des vacances qui allient apprentissage, découverte, sport et vivre ensemble! Avec les activités et le projet de ce séjour, tu vivras une expérience de vacances unique où apprentissage et connaissance rime avec curiosité, exploration, découverte, rencontre, rire et jeux entre enfants En écho au socle commun des programmes scolaires, le projet pédagogique repose une découverte culturelle locale (Pont du Gard,…), une pratique de arts et d’activités physiques et sportives. En fonction de ton âge et des possibilités, tu pourras ainsi : – Découvrir la spectaculaire de la grotte de l’Aven d’Orgnac – Pratique de l’équitation et travailler ton équilibre – Découvrir le célèbre Pont du Gard et replonger dans l’histoire romaine – Défier la pesanteur en pratiquant l’accrobranche – Jeu de piste dans le village médiéval d’Aiguèze – Grand jeu médiéval dans l’ancien monastère du Domaine – Baignades quotidiennes dans la piscine du domaine et dans l’Ardèche – Pratique le tir à l’arc – Participer à des grands jeux, animations qui sans t’en rendre compte te revoir des apprentissages scolaires (mathématiques, lecture, écriture,…) Tous les soirs, une veillée ludique clôtura notre journée bien remplie! [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Viens passer des vacances remobilisatrices placées sous le signe du soleil, de la découverte et du sport entre copains !

