du lundi 18 juillet au dimanche 21 août à MONTPELLIER

Séjours de 7 jours : du 18 au 24 juillet 2022 du 25 au 31 juillet 2022 du 1er au 07 août 2022 du 08 au 14 août 2022 A seulement 20 km de la mer Méditerranée, le centre est situé à deux pas du centre ville dans une enceinte spacieuse et verdoyante avec de nombreuses installations. Au programme : Parcours accrobranche, Randonnées pédestres, Visite du parc zoologique, Course d’orientation à la découverte du patrimoin de la belle ville de Montpellier, Sports collectifs, Baignades en mer et jeux de plage…

535 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. MONTPELLIER 3224 Route de Mende Montpellier Hôpitaux-Facultés Hérault

