SOUS LE SOLEIL CATALAN La Marinada Cambrils, lundi 22 juillet 2024.

SOUS LE SOLEIL CATALAN dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 23 juillet – 1 août La Marinada 795 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-23T00:00:00+02:00 – 2024-07-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-01T00:00:00+02:00 – 2024-08-01T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Cambrils est une station balnéaire située au centre de la région touristique de la Costa Dorada, à 115 km au Sud de Barcelone. Elle est entourée par les chaines montagneuses de Llaberia, d’Argentera et Mussara. Cet emplacement sensationnel fait d’elle une destination côtière de premier ordre qui a souvent remporté la distinction de qualité du Pavillon Bleu.

HEBERGEMENT:

Centre plain-pied avec piscine privée à seulement 500 mètres de la plage de sable fin. Nombreux équipements: deux salles de restauration dont une à l’extérieur; 2 salles d’activités; 2 terrains de football :; un terrain de basketball…

Chambres de 3 à 8 lits dont certaines sont équipées d’une salle de bain.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Nous avons concocté un séjour riche en découvertes et en activités de bord de mer. L’idéal pour découvrir la Baix llobregat et sa capitale Barcelone…

Deux journées au parc de Port Aventura

Une séance de paddle

Une séance de banane bus

Parc aquatique à la journée

Une journée à Barcelone

Sorties vélo

En complément :

Piscine et plage surveillée, terrains de foot et de pétanque, jeux vidéo

Animation du camping : aquagym, jeux divers et tournois sportifs

En complément, les jeunes pourront effectuer du shopping, découvrir la culture espagnole, participer aux festivités locales, tournois sportifs, veillées et soirées dansantes…

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Séjour en bus grand tourisme

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

La Marinada Cambrils Cambrils 43850 Tarragone Catalogne [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/camping-3-estrellas »}]

Association ADAV