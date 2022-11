SOUS LE SAPIN… LES EMMERDES !

26 décembre 2022



2022-12-26 – 2022-12-26 En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël. Se présenter à la Comédie de la Roseraie 15 minutes avant le début de chaque spectacle. Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

