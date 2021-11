Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier SOUS LE SAPIN LES EMMERDES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2021-12-28 – 2021-12-29

Montpellier Hérault 32 32 EUR Ne manquez pas le spectacle « SOUS LE SAPIN LES EMMERDES » au Théâtre le Point Comédie ! Au programme 7 séances exceptionnelles ►Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… Et encombrante.

