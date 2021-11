Creil Creil Creil, Oise Sous le sapin du petit Maurice Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Sous le sapin du petit Maurice Creil, 8 décembre 2021, Creil. Sous le sapin du petit Maurice Creil

2021-12-08 – 2021-12-08

Creil Oise Sous le sapin du petit Maurice Mercredis 8 et 22 décembre – 14h Le musée Gallé-Juillet propose une animation de noël pour les tous petits. Lucien, un lutin du Père noël est venu toquer à la porte de la maison Gallé-Juillet, le père noël est tombé de son traineau et a mélangé tous les cadeaux de Maurice… Familles (3-4 ans) Durée : 45 mn à 1h Sous le sapin du petit Maurice Mercredis 8 et 22 décembre – 14h Le musée Gallé-Juillet propose une animation de noël pour les tous petits. Lucien, un lutin du Père noël est venu toquer à la porte de la maison Gallé-Juillet, le père noël est tombé de son traineau et a mélangé tous les cadeaux de Maurice… Familles (3-4 ans) Durée : 45 mn à 1h musee@mairie-creil.fr +33 3 44 29 51 50 https://www.creil.fr/le-musee-galle-juillet Sous le sapin du petit Maurice Mercredis 8 et 22 décembre – 14h Le musée Gallé-Juillet propose une animation de noël pour les tous petits. Lucien, un lutin du Père noël est venu toquer à la porte de la maison Gallé-Juillet, le père noël est tombé de son traineau et a mélangé tous les cadeaux de Maurice… Familles (3-4 ans) Durée : 45 mn à 1h junoteamllc

Creil

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil