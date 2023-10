Halloween à la réserve zoologique de Calviac Sous le Roc Calviac-en-Périgord, 31 octobre 2023, Calviac-en-Périgord.

Calviac-en-Périgord,Dordogne

Bientôt les vacances de la Toussaint !

La Réserve sera aux couleurs d’Halloween du 21 octobre au 5 novembre, et organisera une journée spéciale le 31 octobre : animations, parc décoré, jeu de piste, concours de pesée de citrouille…

Entrée gratuite le 31 octobre pour les enfants déguisés ! ‍♀️ ‍♂️ ‍♀️.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Sous le Roc

Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



? All Saints’ vacations coming soon! ?

? The Reserve will be decked out in Halloween colors from October 21 to November 5, with a special day on October 31: entertainment, decorated park, treasure hunt, pumpkin weighing contest?

? Free admission on October 31 for children in costume! ????????????

? La festividad de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina

? La Reserva se engalanará con los colores de Halloween del 21 de octubre al 5 de noviembre, y organizará una jornada especial el 31 de octubre: animaciones, parque decorado, búsqueda del tesoro, concurso de pesaje de calabazas?

? Entrada gratuita el 31 de octubre para los niños disfrazados: ????????????

? Bald sind die Allerheiligenferien!?

? Das Reservat wird vom 21. Oktober bis zum 5. November in den Farben von Halloween erstrahlen und am 31. Oktober einen besonderen Tag organisieren: Animationen, geschmückter Park, Schnitzeljagd, Kürbiswiegewettbewerb?

? Verkleidete Kinder haben am 31. Oktober freien Eintritt! ????????????

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du pays de Fénelon