Le samedi 01 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 13 ans. gratuit Les modalités de réservation seront précisées prochainement Venez vivre un moment coloré et joyeux en compagnie d’Alice Milliat, une femme qui a marqué l’histoire des jeux olympiques et de Mathilde Guegan, une artiste de street art engagée. Dans la peau d’un·e street artiste, regardez les murs de votre quartier d’un œil nouveau à la recherche du « bon spot ». Créez une fresque éphémère et découvrez la vie de la première dirigeante du sport féminin mondial. Et pour clore l’atelier, l’artiste vous offre un shooting personnalisé de vous « en mouvement ». Si vous êtes sportif·ve, venez avec votre ballon de foot, de basket, de rugby ou autre accessoire. Portez les couleurs de votre club, de votre équipe pour faire de cette photo « sous le regard d’Alice Milliat » un acte d’engagement pour l’art, le sport et la mixité ! Ils ont participé : « Alice Milliat. Femme qui mérite d’être plus connue. Femme courageuse. Femme qui inspire. Bravo pour cette excellente idée d’atelier. » Marc « Super atelier street art et une énergie d’enfer ! Merci de nous avoir fait découvrir l’histoire de Milliat et des JO à travers son parcours. Un incroyable moment passé en bonne compagnie. » Céline Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/olympiade-culturelle-dans-les-bibliotheques-33009

Mathilde Guégan Sous le regard d’Alice Milliat

