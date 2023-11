MARCHÉ DE NOEL Sous le préau Mortagne, 2 décembre 2023, Mortagne.

Mortagne,Vosges

Marché de l’Association festive des 4 bouts de Mortagne. Producteurs et artisans locaux – Créations de Noël. Petite restauration et buvette (bière de Noël, gaufres, vin chaud). Présence du père Noël et de Tom et son orgue de barbarie.. Tout public

Samedi 2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. 0 EUR.

Sous le préau place des Bénévoles

Mortagne 88600 Vosges Grand Est



Market organized by the Association festive des 4 bouts de Mortagne. Local producers and craftspeople – Christmas creations. Snacks and refreshments (Christmas beer, waffles, mulled wine). Santa Claus and Tom with his barrel organ.

Mercado organizado por la Asociación festiva des 4 bouts de Mortagne. Productores y artesanos locales: creaciones navideñas. Aperitivos y refrescos (cerveza navideña, gofres, vino caliente). Papá Noel y Tom con su organillo.

Markt des Festvereins « Association festive des 4 bouts de Mortagne ». Lokale Produzenten und Handwerker – Weihnachtskreationen. Kleine Snacks und Getränke (Weihnachtsbier, Waffeln, Glühwein). Anwesenheit des Weihnachtsmanns und von Tom und seiner Drehorgel.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES