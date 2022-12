Sous le poids des plumes Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher Catégories d’évènement: Cher

Cher Saint-Florent-sur-Cher 6 EUR 6 15 Quatre danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets. Pièce chorégraphique pour 4 danseurs par le Compagnie Pyramid. centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr +33 2 48 85 65 84 Ville de Saint Florent sur Cher

