Sous le poids des plumes Arès, 7 mai 2022, Arès.

Sous le poids des plumes Arès

2022-05-07 – 2022-05-07

Arès Gironde

Par la compagnie Pyramid

Chorégraphie de l’imaginaire et du temps passé…

Collectif de danseurs hip-hop, la compagnie Pyramid existe depuis vingt ans. Sa démarche artistique l’amène à se rapprocher de disciplines telles que le mime, le théâtre gestuel et le burlesque et lui permet de défendre une démarche insolite et rare dans le paysage chorégraphique actuel.

Sur scène, quatre danseurs ouvrent une malle poussiéreuse et oubliée…à l’intérieur, des plumes s’envolent et se transforment en souvenirs : des images de la vie quotidienne, douces, décalées, drôles ou impertinentes. Ces souvenirs qui nous rattachent au temps qui passe, et qui finissent par nous échapper…

Durée : 1h – tout public – 20h30 – Espace Brémontier.

Tarifs :

Plein : 17€ / Réduit : 12€

Billetterie en ligne ou directement à la Mairie.

+33 5 56 03 93 03

Nicolas Soira

Arès

