Sous le Labo, l’abri anti-aérien Le Labo – Cambrai Cambrai Catégories d’évènement: Cambrai

Nord

Sous le Labo, l’abri anti-aérien Le Labo – Cambrai, 8 février 2022, Cambrai. Sous le Labo, l’abri anti-aérien

du mardi 8 février au mardi 19 avril à Le Labo – Cambrai

Sous l’ancien collège des jésuites, dans lequel a pris place une partie du Labo, se trouvent des caves. À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, elles ont été aménagées en abri souterrain pour la population cambrésienne. Remontez le temps grâce à cette exploration des entrailles du Labo.

Gratuit. Réservation auprès du Labo – Cambrai.

Visite souterraine Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T18:00:00 2022-02-08T18:30:00;2022-02-15T18:00:00 2022-02-15T18:30:00;2022-04-12T18:00:00 2022-04-12T18:30:00;2022-04-19T18:00:00 2022-04-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cambrai, Nord Autres Lieu Le Labo - Cambrai Adresse 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Ville Cambrai lieuville Le Labo - Cambrai Cambrai Departement Nord

Le Labo - Cambrai Cambrai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambrai/