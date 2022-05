Sous le ciel de Paris. Les artistes portugais en exil pendant l’Estado Novo Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale, 5 juin 2022, Fontainebleau.

Sous le ciel de Paris. Les artistes portugais en exil pendant l’Estado Novo

Médiathèque de Fontainebleau, espace culturel La Charité Royale, le dimanche 5 juin à 10:00

Dans cette session, on aborde l’exil artistique portugais pendant l’Estado Novo, soulignant l’importance de Paris comme zone de refuge et de liberté (politique, intellectuelle, créative) pour les jeunes artistes portugais. Seront considérés l’exil et la circulation non seulement comme une conséquence de motivations strictement économiques, sociales ou politiques, mais comme un phénomène qui révèle un ensemble plus large d’expectatives de la part des artistes, liées à leur volonté de développer et diffuser leurs recherches plastiques individuelles dans un contexte international.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_

Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 15 rue Royale, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:00:00