Musée de Borda, le samedi 14 mai à 18:00 Entrée libre

À l’image des Gallo-Romains, envoûtez une personne en réalisant une tablette de défixion dédiée à la déesse de la Nèhe. Immersion dans la Fontaine Chaude à 23h30 au cours d’une cérémonie antique. Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00

