Concours de dictée Sous le chapiteau du village Ephémère Sainte-Foy-l'Argentière Catégories d’évènement: Rhône

Sainte-Foy-l'Argentière

Concours de dictée Sous le chapiteau du village Ephémère, 15 octobre 2022, Sainte-Foy-l'Argentière. Concours de dictée Samedi 15 octobre, 14h00 Sous le chapiteau du village Ephémère

Gratuit

Retombez dans vos souvenirs d’enfance avec Maître Pierre qui vous dictera un texte plein de malice sous la tente du village Ephémère ! Sous le chapiteau du village Ephémère rue du stade 69610 Ste Foy l’Argentière Sainte-Foy-l’Argentière 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Sainte-Foy-l'Argentière Autres Lieu Sous le chapiteau du village Ephémère Adresse rue du stade 69610 Ste Foy l'Argentière Ville Sainte-Foy-l'Argentière Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Sous le chapiteau du village Ephémère Sainte-Foy-l'Argentière Departement Rhône

Sous le chapiteau du village Ephémère Sainte-Foy-l'Argentière Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-largentiere/

Concours de dictée Sous le chapiteau du village Ephémère 2022-10-15 was last modified: by Concours de dictée Sous le chapiteau du village Ephémère Sous le chapiteau du village Ephémère 15 octobre 2022 Sainte-Foy-l'Argentière Sous le chapiteau du village Ephémère Sainte-Foy-l'Argentière

Sainte-Foy-l'Argentière Rhône