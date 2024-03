SOUS LE CHAPITEAU D’ORÉE D’ANJOU LIRE Orée d’Anjou, mardi 28 mai 2024.

SOUS LE CHAPITEAU D’ORÉE D’ANJOU LIRE Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Venez passer un été coloré sous le chapiteau d’Orée d’Anjou avec une programmation riche en surprise !

La 5ème édition du festival nomade met en avant les arts de la rue avec des spectacles et scènes musicales pour petits et grands. Rires et émotions garantis !

Pour cette nouvelle édition estivale, rendez-vous avec La Brigade du Kif, Une touche d’optimisme, Outrage, Dirty Old Malt, Karine K, Petit K et Simon Nwambeben

D’autres nombreuses surprises d’ateliers et concerts.

Sur place, rafraîchissements et restauration, vous permettront de glisser doucement vers l’été et apprécier les produits locaux .

Achat de billets sur Helloasso.com ou au Super U Ancenis à l’accueil

Attention Places limitées , réservation conseillée !

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28

fin : 2024-06-02

LIRE Ferme du Plessis

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire chapiteau.oreedanjou@gmail.com

L’événement SOUS LE CHAPITEAU D’ORÉE D’ANJOU Orée d’Anjou a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire