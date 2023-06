Jeux de société en famille Sous le chapiteau Campagne, 25 juin 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Hé hé! Un dimanche après-midi en famille à jouer? Qu’en pensez-vous? Venez nous le dire sous le chapiteau!

A partir de 3 ans. Buvette et petite restauration sur place..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Sous le chapiteau

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hey hey! A Sunday afternoon with the family? What do you think? Come and tell us under the big top!

Ages 3 and up. Refreshments and snacks on site.

¡Eh, eh! ¿Una tarde de domingo con la familia? ¿Qué te parece? ¡Ven a contárnoslo bajo la carpa!

A partir de 3 años. Refrescos y tentempiés in situ.

Hey hey! Ein Sonntagnachmittag mit der Familie zum Spielen? Was halten Sie davon? Sagen Sie es uns im Festzelt!

Ab 3 Jahren. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère