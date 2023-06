Brasero à volonté Sous le chapiteau Campagne, 24 juin 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Brasero à volonté, avec animation musicale. A 22h30, spectacle pyrotechnique (entrée gratuite ouverte à tous)..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Sous le chapiteau le bourg

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



All-you-can-eat brazier, with musical entertainment. At 10:30pm, fireworks show (free admission open to all).

Brasero para todos, con animación musical. A las 22.30 h, espectáculo de fuegos artificiales (entrada gratuita y abierta a todos).

Brasero nach Belieben, mit musikalischer Unterhaltung. Um 22:30 Uhr Pyrotechnik-Show (freier Eintritt für alle).

